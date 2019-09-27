Кубок России по хоккею с мячом: «Байкал-Энергия» уступила кемеровскому «Кузбассу»

СЕГОДНЯ 08:59 2019-09-27T08:59:16+03:00

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В очередном матче первого этапа Кубка России, который проходит в Красноярске, хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» проиграли кемеровскому «Кузбассу» со счетом 5:9.

Уже к 13-й минуте кемеровчане вели в счете в два мяча после точных ударов Вадима Стасенко и Дениса Криушенкова. Вскоре иркутяне размочили счет усилиями Александра Баздырева, но еще до перерыва «Кузбасс» вновь увеличил отрыв после голов Григория Федорова и Вячеслава Швецова - 4:1 после первой 45-минутки.

Второй отрезок получился не менее результативным. В самом дебюте наши Сергей Ган и все тот же Александр Баздырев сократили отставание, но кемеровчане ответили на это еще тремя точными ударами. Денис Цыцаров подарил надежду нашей команде, забив четвертый мяч, но концовка встречи оказалась за «Кузбассом». Денис Борисенко и Денис Криушенков довели счет до неприличного для иркутской команды. За две минуты до финального свистка, иркутяне получили право на 12-метровый удар, который реализовал Игорь Вассерман. Но, от чувствительного поражения нашу дружину это не спасло.

Следующий матч Кубка России «Байкал-Энергия» проведет 28 сентября с хабаровским «СКА-Нефтяником».

ИСТОЧНИК KP.RU