2019-09-27T10:25:38+03:00
Общество

Юрия Козлова и Илью Сумарокова наградили почетными знаками Юрия Ножикова «Признание»

Известному детскому хирургу и успешному аграрию вручил награды Сергей Сокол
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Церемония вручения почетного знака Юрия Абрамовича Ножикова «Признания» прошла в Иркутске. Председатель областного парламента Сергей Сокол вручил награды лауреатам 2019 года – одному из самых авторитетных аграриев Приангарья Илье Сумарокову и известному детскому хирургу Юрию Козлову.

- Эта особенная награда присуждается нашим землякам, чьи имена и достижения навсегда вписаны в историю Иркутской области. В этом году лауреатов «Признания» объединяет очень сильный, волевой характер, способность отдавать всего себя избранному делу и уникальный талант – уметь быть полезными для людей, для общества! – сказал Сергей Сокол, обращаясь к награжденным.

Юрий Козлов - заведующий отделением хирургии новорожденных и недоношенных детей городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы, автор внедрения методики эндоскопической хирургии у новорожденных, победитель IX всероссийского конкурса «Лучший врач» в номинации «Лучший детский хирург», доктор медицинских наук, профессор.

Илья Сумароков – генеральный директор сельхозпредприятия «Усольский свинокомплекс», Заслуженный работник сельского хозяйства, почетный гражданин Иркутской области, почетный гражданин России, трижды избирался в Областной совет народных депутатов, четыре раза – в Заксобрание Иркутской области.

Илью Алексеевича Сумарокова поздравил на церемонии награждении его внук – министр сельского хозяйства региона Илья Павлович Сумароков. А Юрия Козлова поздравили один из его маленьких пациентов Семен Горголо и его мама Екатерина Сергеевна, а также главный врач Ивано-Матренинской больницы Владимир Новожилов.

Напомним, церемония вручения знака Юрия Абрамовича Ножикова «Признание» традиционно проходит в рамках празднования Дня Иркутской области, начиная с 2011 года. Кандидатуры награждаемых определяет Общественный совет при Законодательном Собрании региона, окончательное решение принимает сессия областного парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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