Цены на авиабилеты с начала года в Иркутске выросли на 69%, но в ближайшее время снизятся

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-27T11:17:32+03:00

Цены на авиабилеты с начала года в Иркутске выросли на 69%, но в ближайшее время снова упадут. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Стоимость перелета из Иркутска в Москву зашкаливает. Билет на прямой рейс в одну сторону на 5 октября - 15-17 тысяч рублей. Это не просто дорого, а очень дорого. Сибиряки выкручиваются как могут, часто просто едут поездом в Красноярск или Новосибирск, а улетают уже оттуда. Так в разы дешевле.

- Заметно, на 69%, в Иркутской области выросла стоимость авиабилетов, - - подтверждают информацию в иркутском отделении Сибирского ГУ Банка России. И тут же объясняют причину: - Это произошло из-за ухода с рынка авиакомпаний-дискаунтеров.

Об этом много говорили в регионе весной и летом, когда единственным доступным средством передвижения обычной, небогатой, семьи с детьми в отпуск за пределы Сибири оказался поезд. С перевозчиками вели переговоры депутаты, Те обещали вернуться, если выяснят, что это выгодно. И вот. похоже, это происходит. На сайте "Победы" в списке направлений уже появился Иркутск. А на октябрь продаются билеты.

Можно много говорить о том, что лететь дискаунтером не так уж и удобно, потому что не хватает комфорта, нельзя без проблем взять с собой нужное количество багажа. Но вместе с появлением еще одной компании другие перевозчики снижают цены. Закон конкуренции! И к концу октября билет в столицу обойдется землякам уже в 6, 7 - 10 тысяч рублей.

Что еще серьезно повысилось в цене с начала года? Сотовая связь. Как отмечают финансисты, свои тарифы операторы мобильной связи держали до последнего и подняли, когда почти по всей Сибири это уже произошло.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На 6, 5% выросли с начала года цены в Иркутской области;

При этом

на 8% повысилась стоимость продовольственных товаров;

на 7, 9% -услуг.

на 3,6% - непродовольственных товаров

(По данным иркутского отделения Сибирского ГУ Банка России)

ИСТОЧНИК KP.RU