Цены на авиабилеты с начала года в Иркутске выросли на 69%, но в ближайшее время снизятся
Стоимость перелета из Иркутска в Москву зашкаливает. Билет на прямой рейс в одну сторону на 5 октября - 15-17 тысяч рублей. Это не просто дорого, а очень дорого. Сибиряки выкручиваются как могут, часто просто едут поездом в Красноярск или Новосибирск, а улетают уже оттуда. Так в разы дешевле.
- Заметно, на 69%, в Иркутской области выросла стоимость авиабилетов, - - подтверждают информацию в иркутском отделении Сибирского ГУ Банка России. И тут же объясняют причину: - Это произошло из-за ухода с рынка авиакомпаний-дискаунтеров.
Об этом много говорили в регионе весной и летом, когда единственным доступным средством передвижения обычной, небогатой, семьи с детьми в отпуск за пределы Сибири оказался поезд. С перевозчиками вели переговоры депутаты, Те обещали вернуться, если выяснят, что это выгодно. И вот. похоже, это происходит. На сайте "Победы" в списке направлений уже появился Иркутск. А на октябрь продаются билеты.
Можно много говорить о том, что лететь дискаунтером не так уж и удобно, потому что не хватает комфорта, нельзя без проблем взять с собой нужное количество багажа. Но вместе с появлением еще одной компании другие перевозчики снижают цены. Закон конкуренции! И к концу октября билет в столицу обойдется землякам уже в 6, 7 - 10 тысяч рублей.
Что еще серьезно повысилось в цене с начала года? Сотовая связь. Как отмечают финансисты, свои тарифы операторы мобильной связи держали до последнего и подняли, когда почти по всей Сибири это уже произошло.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
На 6, 5% выросли с начала года цены в Иркутской области;
При этом
на 8% повысилась стоимость продовольственных товаров;
на 7, 9% -услуг.
на 3,6% - непродовольственных товаров
(По данным иркутского отделения Сибирского ГУ Банка России)
ИСТОЧНИК KP.RU