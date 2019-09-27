Проезд по улице Польских Повстанцев ограничат на два дня в Иркутске
Внимание, иркутские автомобилисты! С 28 по 30 сентября в нашем городе частично ограничат проезд по улице Польских Повстанцев. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связаны с проведением аварийных ремонтных работ на электрических сетях.
Особенно внимательными иркутским водителям в эти дни стоит быть и на улице Ширямова. Там из-за аварийных ремонтных работ на электрических сетях, с 26 по 28 сентября ограничили движение транспорта в районе здания по адресу: ул. Байкальская, 293а.
Напомним, что до 30 сентября также ограничено движение по улице 1-й Советской на перекрестке с улицей Карла Либкнехта. Там проводят ремонтные работы на тепловых сетях. А на улице Каштаковской строят новый участок электросети. Движение там будет затруднено до 21 октября.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фильм "Дылда" с участием иркутской актрисы выдвинули на премию "Оскар" (Подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU