СЕГОДНЯ 11:40 2019-09-27T11:40:15+03:00

Проезд по улице Польских Повстанцев ограничат на два дня в Иркутске Фото: Олег УКЛАДОВ

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Внимание, иркутские автомобилисты! С 28 по 30 сентября в нашем городе частично ограничат проезд по улице Польских Повстанцев. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связаны с проведением аварийных ремонтных работ на электрических сетях.

Особенно внимательными иркутским водителям в эти дни стоит быть и на улице Ширямова. Там из-за аварийных ремонтных работ на электрических сетях, с 26 по 28 сентября ограничили движение транспорта в районе здания по адресу: ул. Байкальская, 293а.

Напомним, что до 30 сентября также ограничено движение по улице 1-й Советской на перекрестке с улицей Карла Либкнехта. Там проводят ремонтные работы на тепловых сетях. А на улице Каштаковской строят новый участок электросети. Движение там будет затруднено до 21 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU