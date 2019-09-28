2019-09-28T04:48:00+03:00
Происшествия

Полицейские нашли украденный у 10-летнего школьника телефон в Шелеховском районе

18-летний парень попросил у ребенка сотовый, чтобы "позвонить"
Любовь АРБАТСКАЯ
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Полицейские нашли украденный у 10-летнего школьника телефон в Шелеховском районеПолицейские нашли украденный у 10-летнего школьника телефон в Шелеховском районеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Не доверяйте незнакомцам! Еще 6 сентября в Шелеховском районе парень обокрал 10-летнего школьника. Подошел к нему на автобусной остановке в поселке Баклаши, и попросил телефон: "Выручи, брат! Срочно надо позвонить". Ребенок поверил, дал сотовый. Незнакомец сделал вид, будто набирает номер, а сам быстро ретировался в лес. Расстроенный мальчик рассказал все дома. За дело взялась полиция.

- Сотрудники полиции выяснили, что грабитель сначала отдал телефон своему другу, а тот продал его односельчанину, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - 18-летнего злоумышленника задержали. Оказывается, на него уже было заведено несколько уголовных дело. Теперь к ним прибавилось еще одно - по статье "Грабеж".

Ну а мобильник, который стоит более семи тысяч рублей, скоро вернется к своему владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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