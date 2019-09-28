Гороскоп на 28 сентября от бурятских лам: записываемся на курсы и узнаем новое

СЕГОДНЯ 06:45 2019-09-28T06:45:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Ну и что, что суббота - выходной! Судя по гороскопу на 28 сентября, составленному бурятскими ламами, нынче день точно не для безделья. Зурхай сулит успех во многих начинаниях. А теперь поподробнее.

Итак, нынче 30-й лунный день с элементом Вода, день Сатурна. Благоприятен для тех, кто родился в год коровы, тигра и кролика. Но и остальным успех сопутствует. Особенно в учебе и постижении науки. Так что самое время записаться на курсы, которые так давно откладывали - иностранный язык, рисование, да что угодно!

А еще можно заниматься в эту субботу делами домашними. Например, строить частный домик, шить и кроить одежду для себя и близких, а еще поставить закваску, а потом состряпать вкусную выпечку для всей семьи. Деловые вопросы тоже решать можно и нужно, например, благоприятно открыть вклад в банке, разобраться с серьезными задачами. Если повезет, даже сможете предотвратить кражу и почувствовать себя героем в этот день! Вот такой вот гороскоп на 28 сентября.

Кое в чем нужно быть поосторожнее. Например, с новыми знакомствами и друзьями, со свадьбой дочери или встречей с невесткой. В дорогу тоже отправляться не рекомендуется, так же, как и стричься.

ИСТОЧНИК KP.RU