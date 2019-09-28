"Моя прелесть": в Бурятии носуха превратилась в Голлума из-за резинового мяча
"Моя прелесть!". Помните эту фразочку Голлума, вымышленного персонажа из вселенной "Властелин колец"? Существо так обращалось к кольцу. В Бурятии похожей на Голлума стала... носуха! Да-да. Только вместо драгоценности - желтый резиновый мячик.
Зверьку по кличке Носик, который живет в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ, накануне подарили новую игрушку. И так она ему пришлась по душе!
- Он ею занялся в одиночку, никак не хотел делиться! - смеются сотрудники музея, выложив фото в соцсетях. - В конце концов, в домик спрятался с мячиком и отказался выходить. "Моя прелесть", говорит!
Сидит себе Носик, играет в мяч целый день. Не выпускает его из лапок ни на минуту, радуется подарочку. В комментариях к фото сибиряки умиляются: "Хорошенький!".
Кстати, кто не знает, носуха - это небольшое животное из семейства енотовых. И очень милое.
Носик забрался с любимой игрушкой в домик. Фото: Этнографический музей народов Забайкалья в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU