2019-09-28T08:18:21+03:00
Дом. Семья

"Моя прелесть": в Бурятии носуха превратилась в Голлума из-за резинового мяча

Зверек так облюбовал новую игрушку, что не отпускает ее ни на секунду [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
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"Моя прелесть": в Бурятии носуха мило облюбовала резиновый мячик. Фото: Этнографический музей народов Забайкалья в соцсетях."Моя прелесть": в Бурятии носуха мило облюбовала резиновый мячик. Фото: Этнографический музей народов Забайкалья в соцсетях.
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"Моя прелесть!". Помните эту фразочку Голлума, вымышленного персонажа из вселенной "Властелин колец"? Существо так обращалось к кольцу. В Бурятии похожей на Голлума стала... носуха! Да-да. Только вместо драгоценности - желтый резиновый мячик.

Зверьку по кличке Носик, который живет в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ, накануне подарили новую игрушку. И так она ему пришлась по душе!

- Он ею занялся в одиночку, никак не хотел делиться! - смеются сотрудники музея, выложив фото в соцсетях. - В конце концов, в домик спрятался с мячиком и отказался выходить. "Моя прелесть", говорит!

Сидит себе Носик, играет в мяч целый день. Не выпускает его из лапок ни на минуту, радуется подарочку. В комментариях к фото сибиряки умиляются: "Хорошенький!".

Кстати, кто не знает, носуха - это небольшое животное из семейства енотовых. И очень милое.

Носик забрался с любимой игрушкой в домик. Фото: Этнографический музей народов Забайкалья в соцсетях.

Носик забрался с любимой игрушкой в домик. Фото: Этнографический музей народов Забайкалья в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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