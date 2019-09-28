2019-09-28T11:24:18+03:00
Происшествия

Детская музыкальная школа горела в Бодайбо

Пламя разбушевалось на кровле здания
Любовь АРБАТСКАЯ
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Детская музыкальная школа горела в Бодайбо. Фото: "Инцидент Иркутск".Детская музыкальная школа горела в Бодайбо. Фото: "Инцидент Иркутск".
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ЧП произошло в северном городке Бодайбо. Накануне, 27 сентября, около 20 часов, местные жители увидели, что полыхает здание детской музыкальной школы. Они срочно вызвали пожарных.

- В 20:19 пожарно-спасательные подразделения МЧС России боролись с пламенем по улице 30 лет Победы, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Горела кровля детской музыкальной школы. В 22:17 пожар локализовали, а в 22:19 полностью потушили.

Информации о пострадавших в ЧП нет - все-таки был поздний вечер, никого, по всей видимости, в здании не оставалось. Причины пожара пока не сообщаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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