Пенсионер в Бурятии погиб, защищая женщину от домогательств

СЕГОДНЯ 12:47 2019-09-28T12:47:15+03:00

Перед гибелью пенсионера компания пришла в гостиницу, чтобы выпить там. Фото: СУ СКР по Бурятии.

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В Бурятии 24 сентября произошло убийство. Мужчина так сильно избил 61-летнего пенсионера в Улан-Удэ, что тот впал в кому, а потом умер в больнице.

Все началось с того, что пожилой сибиряк встретил на улице возле магазина пару - женщину и мужчину. Они разговорились, нашли общий язык и подумали - почему бы не провести вечер в общей компании? Запаслись алкогольными напитками и пошли в гостиницу, чтобы посидеть там. Кстати, это была идея самого пенсионера.

Опьянев, новый знакомый начал приставать к своей спутнице, а пенсионер пытался его остановить, успокоить. Собутыльника это сильно разозлило. Он повалил пожилого человека на пол, стал бить по голове, груди и животу. Администратор гостиницы, услышав шум, прибежала и ужаснулась. Вызвала охрану и скорую помощь. Более того, не побоялась задерживать преступника до приезда охраны.

- Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего", - рассказывают в СУ СКР по Бурятии.

Мужчине уже предъявили обвинение, он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU