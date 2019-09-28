2019-09-28T14:13:55+03:00
Общество

"Сниму порчу с унитазов": соцсети развеселило объявление мага-сантехника из Иркутска

Рабочий креативно рассказал о себе, напечатав объявление на автомобиле
Любовь АРБАТСКАЯ
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"Сниму порчу с унитазов": соцсети развеселило объявление мага-сантехника из Иркутска. Фото: dtp38rus."Сниму порчу с унитазов": соцсети развеселило объявление мага-сантехника из Иркутска. Фото: dtp38rus.
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Пользователей соцсетей развеселило необычное объявление, напечатанное на стекле автомобиля в Иркутске. Свои услуги решил прорекламировать рабочий. Но не просто рабочий, а "маг-сантехник, адепт школы бриллиантового вантуза"! Да, специальность свою он назвал именно так.

Итак, он предлагает забавные услуги. Ну, например: "Снятие порчи с унитазов" и "Приворот чистой воды". А что, интересно. Одно дело просто чинить трубы, и совсем другое - подойти к делу творчески, с юмором. Может сантехника так работать будет лучше. А еще в списке его умений - "Установка смесителя по фотографии" и "Заговор текущих кранов". Ну как такое не испробовать!

В интернете иркутяне весело обсуждают предложения "мага-сантехника". Пишут в комментариях под фото: "Молодец парень! Поднял настроение, посмеялись от души. Захотелось позвонить".

ИСТОЧНИК KP.RU

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