«Байкал-Энергия» проиграла «СКА-Нефтянику» и не смогла выйти в финал Кубка России
Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» проиграли хабаровскому «СКА-Нефтянику» со счетом 3:9 в заключительном матче первого этапа Кубка России, который проходит в Красноярске. Таким образом, наша команда не смогла выйти в финальную часть турнира.
Несмотря на то, что первыми счет в матче открыли иркутяне, первый тайм остался за хабаровскими армейцами, которые отправили в ворота Григория Лапина пять мячей. Наши парни смогли ответить на это еще двумя голами. На перерыв команды ушли при счете 5:3 в пользу «СКА-Нефтяника».
Во втором тайме иркутская команда и вовсе не смогла поразить ворота соперника. Чемпионы России в свою очередь забили еще четыре раза. Как итог, крупное поражение нашей команды.
Впереди у «Байкал-Энергии» участи е в Кубке мира в Швеции. Но перед этим команда проведет товарищеский матч со шведским «Сириусом», который пройдет 6 октября в Упсале.
ИСТОЧНИК KP.RU
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