2019-09-29T04:27:47+03:00
Спорт

«Байкал-Энергия» проиграла «СКА-Нефтянику» и не смогла выйти в финал Кубка России

В ворота иркутян влетело 9 мячей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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«Байкал-Энергия» проиграла «СКА-Нефтянику» и не смогла выйти в финал Кубка России. Фото: Татьяна ГЛЮК.«Байкал-Энергия» проиграла «СКА-Нефтянику» и не смогла выйти в финал Кубка России. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» проиграли хабаровскому «СКА-Нефтянику» со счетом 3:9 в заключительном матче первого этапа Кубка России, который проходит в Красноярске. Таким образом, наша команда не смогла выйти в финальную часть турнира.

Несмотря на то, что первыми счет в матче открыли иркутяне, первый тайм остался за хабаровскими армейцами, которые отправили в ворота Григория Лапина пять мячей. Наши парни смогли ответить на это еще двумя голами. На перерыв команды ушли при счете 5:3 в пользу «СКА-Нефтяника».

Во втором тайме иркутская команда и вовсе не смогла поразить ворота соперника. Чемпионы России в свою очередь забили еще четыре раза. Как итог, крупное поражение нашей команды.

Впереди у «Байкал-Энергии» участи е в Кубке мира в Швеции. Но перед этим команда проведет товарищеский матч со шведским «Сириусом», который пройдет 6 октября в Упсале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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