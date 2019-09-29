ВХЛ: ХК «Ермак» проиграл дома «Торосу» из Нефтекамска

СЕГОДНЯ 05:35 2019-09-29T05:35:24+03:00

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Хоккеисты ангарского «Ермака» потерпели второе подряд домашнее поражение в новом сезоне Высшей хоккейной лиги. На своем льду «оранжевые» проиграли «Торосу» из башкирского города Нефтекамск со счетом 1:4.

В первом периоде зрители увидели одну заброшенную шайбу. Вперед гостей вывел Марк Рубинчик. Второй отрезок получился для нашей команды еще более неудачным. Гости из Башкирии забросили в ворота ангарчан еще три шайбы. Отличились Сергей Емелин, Егор Дубровский, и кирилл Цулыгин. Все, на что хватило наших парней, так это отыграть одну шайбу в заключительном периоде, усилиями Александра Шикуна.

Впереди у ангарской дружины выездная серия игр. Следующий матч в ВХЛ «Ермак» проведет 3 октября в гостях с московской «Звездой».

ИСТОЧНИК KP.RU