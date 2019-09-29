2019-09-29T08:36:18+03:00
Авто

Проезд по улице Цесовская Набережная ограничили в Иркутске

Там проводят аварийные ремонтные работы на сетях теплоснабжения
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Проезд по улице Цесовская Набережная ограничили в ИркутскеПроезд по улице Цесовская Набережная ограничили в Иркутске
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Внимание, иркутские автомобилисты! С 26 сентября до 6 октября в нашем городе ограничили движение по улице Цесовская Набережная в районе пересечения с улицей Чудотворской. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связаны с проведением аварийных ремонтных работ на сетях теплоснабжения.

Напомним, что по 30 сентября в Иркутске также частично ограничен проезд по улице Польских Повстанцев. Там проводят аварийные ремонтные работы на электрических сетях.

Также, особенно внимательными иркутским водителям в эти дни стоит быть и на улице Ширямова. Там из-за аварийных ремонтных работ на электрических сетях, с 26 по 28 сентября ограничили движение транспорта в районе здания по адресу: ул. Байкальская, 293а.

Добавим, что на улице Каштаковской строят новый участок электросети. Движение там будет затруднено до 21 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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