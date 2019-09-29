Чемпионат мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ: в состав сборной России вошли три спортсменки из Бурятии
Главный тренер сборной России по боксу среди женщин Иван Шидловский назвал состав национальной команды на чемпионат мира 2019, который с 3 по 13 октября пройдет в Улан-Удэ.
Напомним, что сборная России на турнире в Улан-Удэ будет представлена спортсменками в десяти весовых категориях. И в трех из них выступят сразу три спортсменки из Бурятии. Итак, в окончательный состав команды вошли Людмила Воронцова, Наталья Шадрина и Кристина Ткачева. При этом Наталья Шадрина, которая выступает в весовой категории до 60 кг, стала капитаном нашей сборной. Об этом сообщили в министерстве спорта Бурятии. Так что, местным болельщикам будет за кого переживать больше всего в поединках.
КОНКРЕТНО
Состав сборной России на чемпионате мира по боксу в Улан-Удэ
- до 48 кг – Екатерина Пальцева;
- до 51 кг – Лилия Аетбаева;
- до 54 кг – Карина Тазабекова;
- до 57 кг – Людмила Воронцова;
- до 60 кг – Наталья Шадрина;
- до 64 кг – Екатерина Дынник;
- до 69 кг – Садаат Долгатова;
- до 75 кг – Галина Головченко;
- до 81 кг – Зенфира Магомедова;
- свыше 81 кг – Кристина Ткачева.
ИСТОЧНИК KP.RU