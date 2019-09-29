2019-09-29T10:02:58+03:00
Спорт

Чемпионат мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ: в состав сборной России вошли три спортсменки из Бурятии

Одна из них стала капитаном сборной России
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Чемпионат мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ: в состав сборной России вошли три спортсменки из Бурятии. Фото: официальный сайт федерации бокса России.Чемпионат мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ: в состав сборной России вошли три спортсменки из Бурятии. Фото: официальный сайт федерации бокса России.
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Главный тренер сборной России по боксу среди женщин Иван Шидловский назвал состав национальной команды на чемпионат мира 2019, который с 3 по 13 октября пройдет в Улан-Удэ.

Напомним, что сборная России на турнире в Улан-Удэ будет представлена спортсменками в десяти весовых категориях. И в трех из них выступят сразу три спортсменки из Бурятии. Итак, в окончательный состав команды вошли Людмила Воронцова, Наталья Шадрина и Кристина Ткачева. При этом Наталья Шадрина, которая выступает в весовой категории до 60 кг, стала капитаном нашей сборной. Об этом сообщили в министерстве спорта Бурятии. Так что, местным болельщикам будет за кого переживать больше всего в поединках.

КОНКРЕТНО

Состав сборной России на чемпионате мира по боксу в Улан-Удэ

- до 48 кг – Екатерина Пальцева;

- до 51 кг – Лилия Аетбаева;

- до 54 кг – Карина Тазабекова;

- до 57 кг – Людмила Воронцова;

- до 60 кг – Наталья Шадрина;

- до 64 кг – Екатерина Дынник;

- до 69 кг – Садаат Долгатова;

- до 75 кг – Галина Головченко;

- до 81 кг – Зенфира Магомедова;

- свыше 81 кг – Кристина Ткачева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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