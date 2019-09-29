СЕГОДНЯ 13:16 2019-09-29T13:18:00+03:00

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Ищет людей с помощью ножа: жительница Усолья-Сибирского попала в шоу «Битва экстрасенсов». Фото: официальный сайт телеканала ТНТ

В новом сезоне популярного шоу «Битва экстрасенсов», жителям Иркутской области будет за кого болеть. Кастинг в программу прошла 50-летняя жительница Усолья-Сибирского Светлана Войнарович. Об этом сообщается на официальном сайте шоу.

Также там можно посмотреть досье нашей землячки. К слову, Светлана, у которой трое детей и одна внучка вовсе не считает себя ни колдуньей, ни экстрасенсом. По ее словам, главный ее помощник – огромный кухонный нож. Женщина рассказывает, что проводя после молитвы обожженным лезвием ножа вдоль тела или фотографии человека, она способна считывать с него информацию в виде букв и цифр.

- В 17 лет она получила дар в наследство от умирающей соседской бабки, - рассказывается на сайте программы. - А уже через неделю ей пришлось впервые воспользоваться ножом, чтобы принять сложные роды. Светлана считает себя неплохим поисковиком, поскольку на родине ей доводилось искать не только потерявшуюся у жителей соседних деревень скотину, но и дезертиров из воинских частей, и даже сбежавших из колонии заключенных.

На участие в кастинге «Битвы экстрасенсов», по словам сибирячки, ее подтолкнула покойная мать, с которой, как утверждает Светлана, она может общаться.

Добавим, что показ уже 20-го сезона «Битвы экстрасенсов» начался с 28 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU