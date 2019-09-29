2019-09-29T15:13:19+03:00
Спорт

Иркутский «Зенит» всухую проиграл в гостях «Новосибирску»

Наша команда пропустила два мяча с пенальти
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Иркутский «Зенит» всухую проиграл в гостях «Новосибирску». Фото: Татьяна ГЛЮК.Иркутский «Зенит» всухую проиграл в гостях «Новосибирску». Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Футболисты иркутского «Зенита» вновь расстроили своих болельщиков и потерпели очередное поражение в Первенстве России среди команд Второго дивизиона. На этот раз наша команда проиграла в гостях «Новосибирску» со счетом 0:2.

Первый мяч в ворота иркутян хозяева поля забили в самой концовке первого тайма. На 45-й минуте в наши ворота был назначен пенальти, который четко реализовал игрок новосибирцев Роман Беляев. Едва начался второй отрезок, как в ворота «Зенита» был назначен второй пенальти. И вновь к точке подошел Роман Беляев, который во второй раз смог переиграть нашего голкипера Илью Кунгурова. Размочить счет иркутяне так и не смогли.

Следующий матч «Зенит», который по-прежнему находится на последнем 6-м месте в турнирной таблице проведет 2 октября, в гостях против «Сахалина» из Южно-Сахалинска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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