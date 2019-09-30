2019-09-30T03:31:49+03:00
Звезды

Оркестр, играй: Иркутская филармония открывает концертный сезон

Музыканты обещают, год будет насыщенным и ярким
Мария КНЯЗЕВА
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Что, поклонники живой музыки, заждались? Ликуйте! Оркестр начинает играть. 81-ый концертный сезон в филармонии откроется 1 октября. Музыканты обещают, год будет ярким и насыщенным, а программа– удивительной и незабываемой

- Всех ценителей и почитателей симфонической музыки в новом году ждут уже ставшие родными абонементы «Звезды 21 века», «Ключи от оркестра», «Сказки с оркестром» и, конечно же, «Пять вечеров с Губернаторским симфоническим оркестром», - говорят в Иркутской филармонии. - И другие интересные вечера, наполненными творчеством классиков, советских композиторов.

Конечно, будут выступления приезжих артистов. Уже в октябре в Органной зале ждут музыканта Илью Фельми-Кудрявцева из Швейцарии, а в зале на Дзержинского сыграет русский оркестр им. А. Ю. Бардина из Красноярска.

Официально сезон начнется уже завтра. Слушателей порадуют произведениями Вагнера и Щедрина в исполнении Губернаторского симфонического оркестра и обладательницы множества наград Миры Евтич из Сербии. На вечер осталось еще немного билетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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