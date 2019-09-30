СЕГОДНЯ 05:51 2019-09-30T05:51:10+03:00

35-летний мужчина с татуировкой на шее пропал в Иркутске. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" - Байкал в соцсетях.

Об Артеме Ануфриеве ничего неизвестно с 1 августа 2018 года

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Волонтеры продолжают искать 35-летнего Артема Ануфриева из Иркутска. Он пропал еще прошлым летом, 1 августа 2018 года. Но это ведь не значит, что надежды нет! Добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт" - Байкал распространяют ориентировку, вдруг кто-то узнает этого человека.

Итак, его приметы: высокий, рост 180 сантиметров, темноволосый, с короткой стрижкой. Одет был в летние черные кроссовки, синее трико с буквой Р на левом кармане. Накинул белый батник с воротником-стойкой и черной каймой по рукавам и воротнику.

Особая примета - татуировка сзади на шее.

Если кто-то видел Артема Ануфриева или знает, где он может находиться, обращайтесь в службу спасения или к волонтерам.

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ИСТОЧНИК KP.RU