2019-09-30T06:17:04+03:00
Происшествия

Дыру в бюджете вместо грузовика получила семья из Иркутской области

Муж и жена хотели приобрести автомобиль по объявлению в интернете
Анна ПОПОВА
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Дыру в бюджете вместо грузовика получила семья из Иркутской областиДыру в бюджете вместо грузовика получила семья из Иркутской областиФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Супружеская пара из Тайшетского района хотела приобрести новый автомобиль, а вместо этого им пришлось посетить полицейский участок. А все потому, что продавец транспортного средства по закону подлости оказался мошенником. Началось все вполне безобидно: мужчина и женщина искали в интернете объявления по продаже грузового автомобиля "ГАЗ-66". Спустя некоторое время они наконец нашли подходящую машину, хозяин которой проживает в соседнем районном центре. Вот и славно, подумали супруги - не придется далеко ехать.

- Они связались с владельцем грузовика пр телефону и сообщили, что хотят купить именно его автомобиль, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Продавец сообщил, что покупателям нужно перевести ему предоплату в размере 105 тысяч рублей. Взамен он пообещал сам доставить машину в Тайшетский район.

Муж и жена не увидели в просьбе продавца ничего удивительного, и перевели ему предоплату. Но спустя несколько дней супруги почуяли неладное: время шло, а автомобиль им так и не доставили, да и владелец транспортного средства перестал выходить на связь. Тогда они попробовали позвонить ему сами, но оказалось, что номер продавца заблокирован. После этого супруги поняли, что их обманули, и отправились в полицию, чтобы написать заявление на мошенника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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