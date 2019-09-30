Задолжал полмиллиона - отдашь машины: житель Нижнеудинска заплатил налоги, чтобы сохранить авто

СЕГОДНЯ 06:51 2019-09-30T06:51:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Некоторые злостные неплательщики налогов не желают вставать на путь исправления, пока их имущество не окажется в опасности. Такая история недавно произошла с жителем Нижнеудинска. Он долгое время не платил налоги, и со временем размер его долга перед государством достиг 500 тысяч рублей.

- Судебные приставы сообщили мужчине, что он должен добровольно погасить долг в ближайшее время, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Однако он проигнорировал это сообщение и даже не собирался выплачивать налоги.

Когда житель Нижнеудинска пропустил все возможные сроки выплаты полумиллиона рублей, приставы вновь навестили должника и сообщили, что арестовывают все его автомобили. Тогда мужчина испугался, что потеряет два грузовика, которые необходимы ему для работы, поэтому быстро расплатился с долгами.

ИСТОЧНИК KP.RU