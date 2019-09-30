2019-09-30T07:07:45+03:00
Общество

Александр Ревва и Маша Распутина дали концерт заключенным: в бурятской колонии прошел конкурс перевоплощений

Осужденные примерили на себя роли артистов и посоревновались в конкурсе «Один в один»
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Александр Ревва и Маша Распутина дали концерт заключенным: в бурятской колонии прошел конкурс перевоплощенийАлександр Ревва и Маша Распутина дали концерт заключенным: в бурятской колонии прошел конкурс перевоплощенийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Концерт звезд отечественной эстрады прошел в исправительной колонии №7, в Бурятии. Свои самые известные хиты исполнили Александр Ревва, Диана Гурцкая, Маша Распутина, Анжелика Варум, Кабаре-дуэт «Академия», и даже Хор Турецкого. Правда, на гастроли в места не столь отдаленные артистам для этого выезжать вовсе не пришлось. Роли певцов примерили на себя сами осужденные, которые посоревновались между собой в конкурсе перевоплощений «Один в один».

К слову, участники конкурса, не только примерили на себя образы любимых музыкантов, но и обошлись без фонограммы. Они исполнили на сцене все любимые и легендарные хиты вживую.

- За это наши пародисты были вознаграждены бурными аплодисментами зрителей, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Бурятии. – Еще бы, ведь всем участницам удалось максимально точно передать выбранные сценические образы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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