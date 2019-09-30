2019-09-30T08:51:58+03:00
Общество

Сергей Сокол: новая набережная в Ангарске - результат эффективного взаимодействия властей разных уровней

В городе нефтехимиков появилось место отдыха, которое ждали много лет
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Теперь у ангарчан есть новая набережная. Ее протяженность - 7 км. Для озеленения было высажено свыше 700 деревьев. Также оборудовано 7 парковок на 555 машиномест, установлено 180 опор уличного освещения. Строительство новой набережной в Ангарске – пример эффективного взаимодействия муниципалитета с областными и федеральными структурами, масштабной работы, проведенной властями АГО, и ответственного подхода к проекту со стороны подрядчиков. Об этом заявил председатель областного парламента Сергей Сокол во время торжественного открытия набережной.

- Я видел этот проект еще на стадии реализации. Мы неоднократно приезжали сюда, смотрели, как идут работы. Могу сказать, что в него вложено много усилий. Для всех горожан это долгожданное, историческое событие, – сказал Сергей Сокол.

Работы на месте новой набережной начались четыре года назад. Первым шагом стало берегоукрепление реки Китой. Получившееся в итоге двухъярусное сооружение общей длиной 1200 метров послужило основой для создания прогулочной зоны вдоль береговой линии. Далее были построен бульвар, ставший центральным подходом к набережной, благоустроен спуск к воде, оборудованы пешеходные и велодорожки, детские и спортивные площадки.

Объект был включен в федеральную целевую программу, в государственную программу Иркутской области и в муниципальную программу АГО. Кроме того, были привлечены средства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и проекта «Народные инициативы».

Сергей Сокол отметил важность того, что берегоукрепление реки Китой, послужившее основой для набережной, это защита территории города от ежегодного половодья.

- Паводки угрожали безопасности людей, живущих поблизости. Теперь и данная проблема решена, и у Ангарска есть своя набережная, которая может стать визитной карточкой города, - отметил спикер Заксобрания региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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