Группа беременных от Толи девушек ищет изменщика не только в Красноярске, но и в Ангарске

СЕГОДНЯ 10:07 2019-09-30T10:07:16+03:00

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А был ли Толя, который оставил без отца кучу ребятишек? И если был, то в каком городе? Красноярск приписывает пальму первенства себе. Ибо там еще в пятницу, 27 сентября, многие СМИ опубликовали фото и видео, на котором молодой человек, гуляя по набережной, случайно снял надпись на асфальте: «Толя, я беременна от тебя». Точнее, таких надписей три - от Риты, от Милы и от Наташи. В городе на Енисее общественность грудью встала на защиту беременных девушек, возмущенных предательством ловеласа Толи. А девушки, понятное дело, хотят его поймать и разобраться. Правда, охоту на Толю в этот же самый день начали и в Ангарске, в тысяче километров от Красноярска.

Такая же запись от тех же самых Риты, Милы и Наташи появилась и в этом городе. Одно точно – если красноярская запись сделана в городе на Енисее, то и ангарская запись точно сделана в Ангарске. Антураж соответствует. Загадка! Может быть, девушки объявили отлов любвеобильного Толи в тех городах, где он может появиться? Где еще по сибирским городам в таком случае могут появиться записи от «группы лиц по предварительному сговору», разыскивающих любвеобильного ловеласа Толю?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/734899" frameborder="0"></iframe> Беременные от Толи девушки разыскивают его уже не в Красноярске, а в Ангарске.

А это напоминание о себе группы беременных от Толи в Красноярске. Найдите 10 отличий.

ИСТОЧНИК KP.RU