СЕГОДНЯ 11:26 2019-09-30T11:26:52+03:00

Пассажиры Airbus A320, который после столкновения с птицами приземлился в Екатеринбурге, вылетели в Иркутск Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Airbus A320 столкнулся с птицами после взлета в аэропорту Краснодара

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Вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга пришлось совершать, 30 сентября лайнеру Airbus A320, выполнявшему рейс по маршруту Краснодар-Иркутск. Причиной незапланированной посадки стало столкновение самолета с птицами, которое произошло практически сразу после взлета.

- Командир экипажа Airbus A320, выполняющего рейс U6-699, после взлета из аэропорта Краснодара доложил о столкновении с птицей, - сообщили в пресс-службе авиакомпании, которой принадлежит самолет. – Чтобы лайнер могли осмотреть специалисты, экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Добавим, что посадка прошла успешно. Никто из пассажиров и членов экипажа Airbus A320 не пострадал. Авиакомпания пообещала предоставить пассажирам резервный борт для вылета в Иркутск. Как сообщает онлайн-табло воздушной гавани Екатеринбурга, посадка в новый борт уже закончена. Вскоре, он отправится в столицу Приангарья.

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ИСТОЧНИК KP.RU