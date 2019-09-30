СЕГОДНЯ 12:42 2019-09-30T12:42:57+03:00

Лада Веста столкнулась с дорожным катком на трассе в Черемховском районе: погиб один человек. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Изменить размер текста: A A

Крупная авария произошла на трасе Р-255 «Сибирь» в ночь на 30 сентября. На 1773 километре, в Черемховском районе Лада Веста столкнулась с дорожным катком, который ехал в попутном направлении с включенным проблесковым маячком желтого цвета и габаритными огнями. От удара легковая машина превратилась в груду искореженного металла.

- Водитель Лады, которым оказался 39-летний житель Оренбургской области, от полученных травм, погибпо дороге в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – 20-летнего пассажира с тяжелыми травмами находится в больнице.

Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства этого ДТП. Кроме того, полицейские рекомендуют водителям Приангарья, соблюдать скоростной режим, как в городе, так и на трассах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водителю автобуса, устроившему смертельное ДТП на плотине ГЭС в Иркутске, продлили арест (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU