2019-09-30T12:42:57+03:00
Происшествия

Лада Веста столкнулась с дорожным катком на трассе в Черемховском районе: погиб один человек

Пассажир легковушки находится в больнице
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Лада Веста столкнулась с дорожным катком на трассе в Черемховском районе: погиб один человек. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Лада Веста столкнулась с дорожным катком на трассе в Черемховском районе: погиб один человек. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Крупная авария произошла на трасе Р-255 «Сибирь» в ночь на 30 сентября. На 1773 километре, в Черемховском районе Лада Веста столкнулась с дорожным катком, который ехал в попутном направлении с включенным проблесковым маячком желтого цвета и габаритными огнями. От удара легковая машина превратилась в груду искореженного металла.

- Водитель Лады, которым оказался 39-летний житель Оренбургской области, от полученных травм, погибпо дороге в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – 20-летнего пассажира с тяжелыми травмами находится в больнице.

Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства этого ДТП. Кроме того, полицейские рекомендуют водителям Приангарья, соблюдать скоростной режим, как в городе, так и на трассах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водителю автобуса, устроившему смертельное ДТП на плотине ГЭС в Иркутске, продлили арест (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Видео пожара в Иркутской области, в котором погибли 3-летние сестры-близнецы, появилось в сети
"Тема дня" на радио “Комсомольская правда”: 30 сентября в студии представитель "ТПП Восточной Сибири"
Пассажиры Airbus A320, который после столкновения с птицами приземлился в Екатеринбурге, вылетели в Иркутск
Группа беременных от Толи девушек ищет изменщика не только в Красноярске, но и в Ангарске
Сергей Сокол: новая набережная в Ангарске - результат эффективного взаимодействия властей разных уровней
Полицейские из Ангарска задержали группу распространителей наркотиков
Александр Ревва и Маша Распутина дали концерт заключенным: в бурятской колонии прошел конкурс перевоплощений
«Ростелеком» представил Единую биометрическую систему на дне открытых дверей Банка России в Иркутске
Торгово-промышленная палата Восточной Сибири организовала Австрийскую экономическую миссию в Иркутске
Задолжал полмиллиона - отдашь машины: житель Нижнеудинска заплатил налоги, чтобы сохранить авто