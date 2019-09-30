Видео пожара в Иркутской области, в котором погибли 3-летние сестры-близнецы, появилось в сети

СЕГОДНЯ 13:14 2019-09-30T13:30:44+03:00

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Накануне, 29 сентября, в маленьком селе Табарсук, что в Аларском районе, случилась беда. Сгорел деревянным дом, а внутри в огненной ловушке оказались трехлетние сестры-близняшки. Они находились дома одни - отец работал, а мать куда-то вышла. К слову, в этот день она была пьяна. Вернувшись домой, 29-летняя девушка рвалась в горящий дом, чтобы спасти малышек, но пламя и дым бушевали так, что внутрь смогли зайти только спасатели. Увы, крошек нашли погибшими.

- Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам", - рассказывают в СУ СКР по Иркутской области.

Следователи разбираются в этой истории. Оказывается, семья неблагополучная - мать выпивала и раньше. Соцработники, сотрудники администрации следили за семьей. Пара, к слову, воспитывала четверых детей. У них еще двое сыновей - шести и семи лет. Пока они живут с отцом у своей бабушки. Судя по видео пожара, которое появилось в сети, дом выгорел почти полностью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/734952" frameborder="0"></iframe> Видео пожара, при котором погибли 3-летние близняшки в Иркутской области.Видео: СУ СКР по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU