Дополнительное финансирование направят муниципалитетам Приангарья, пострадавшим от паводка

СЕГОДНЯ 15:23 2019-09-30T15:23:59+03:00

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Дополнительную помощь районам, пострадавшим от паводков, выделило Законодательное Собрание Иркутской области при корректировке бюджета. На 21-сессии, которая состоялась 30 сентября, приняты изменения в закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Законопроект рассмотрен в трех чтениях, чтобы вовремя оказать помощь людям.

В уточненном бюджете выросли как расходы, так и доходы бюджета, в том числе за счет роста налоговых поступлений и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В частности, на 1,3 млрд вырастут поступления от налога на прибыль организаций, 3,3 млрд рублей поступило в качестве целевых трансфертов из федерального бюджета.

Дополнительные расходы направят на ликвидацию последствий ЧС, на сбалансированность муниципальных образований, на выплаты при рождении в семьях третьего ребенка и т.д. Так, 2,5 млрд рублей - на соцвыплаты пострадавшим, в том числе на приобретение жилья. На выплату зарплаты добавили 1,5 млрд рублей, предусмотрены средства на возмещение разницы в тарифах ресурсоснабжающим организациям в связи с ЧС, средства на восстановление инфраструктуры.

Уточним, что во втором чтении по настоянию депутатов были внесены поправки, которыми нецелевая финансовая помощь для муниципалитетов второго уровня – районов и городских округов – увеличена еще на 142 млн рублей, для поселений – еще на 100 млн рублей. В частности, дополнительные средства получат Иркутск, Усть-Илимск, Братск, Ангарск, Черемхово, Усолье-Сибирское, Зима и другие муниципальные образования.

- Наша главная задача – своевременно отвечать на запросы людей, вовремя помогать нашим городам и селам. Будем контролировать доведение средств до муниципальных образований и процесс их освоения, - подчеркнул председатель областного парламента Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU