Сергей Сокол встретился с новым спикером Думы Иркутска Дмитрием Ружниковым

СЕГОДНЯ 15:36 2019-09-30T15:38:26+03:00

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Спикер Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол обсудил перспективы развития областного центра с Дмитрием Ружниковым, который 27 сентября был избран спикером городской Думы. Речь на встрече шла о необходимости консолидации власти, привлечении средств областного и федерального бюджетов.

- Совместные усилия областных и городских депутатов должны быть направлены на то, чтоб сделать жизнь горожан комфортнее, а областной центр – более красивым и благоустроенным, – подчеркнул Сергей Сокол. – Существует много современных градостроительных технологий, их необходимо использовать и в Иркутске.

Спикер также добавил, что большая работа должна проводиться по привлечению средств федерального бюджета на реализацию масштабных проектов в сфере благоустройства, дорожного хозяйства и градостроительства. Член Совета Федерации ФС РФ от Иркутской области Сергей Брилка, присутствовавший на встрече, согласился, что действительно федерация дает большие возможности для развития региональных центров, но город должен быть к ним готов – должны быть проекты, подготовлены площадки и документация, а это невозможно без слаженной работы всех уровней власти.

- Я благодарен вам за поддержку и уверен, что дальше мы продолжим работать вместе на благо города и его жителей, – отметил Дмитрий Ружников.

А в ближайшие дни состоится расширенная встреча депутатов областного парламента и депутатов городской думы с тем, чтобы уже сейчас начинать ставить вопросы, которые волнуют горожан, в том числе, чтобы при необходимости, можно было внести изменения в областной бюджет на октябрьской сессии Заксобрания.

ИСТОЧНИК KP.RU