На зимние юношеские Олимпийские игры 2020 поедут керлингисты из Иркутска

СЕГОДНЯ 03:38 2019-10-01T03:38:01+03:00

Право выступать на международной арене они получили на отборочных соревнованиях

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Керлингисты из Иркутской области поедут покорять Олимп. В январе следующего года им предстоит выступить на зимних юношеских Олимпийских играх 2020.

- В составе сборной Приангарья - Алина Фахуртдинова, Николай Лысаков, Михаил Власенко, капитан Валерия Денисенко, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Накануне они заняли первое место на отборочных соревнованиях, победив команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Новосибирской областей.

III Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут в Лозанне в Швейцарии с 9 по 22 января 2020 года. А пока иркутяне будут усиленно тренироваться у своего тренера Анны Трухиной в областной спортивной школе олимпийского резерва «Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU