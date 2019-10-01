СЕГОДНЯ 04:49 2019-10-01T05:04:49+03:00

Вынужденную посадку в аэропорту Иркутска совершил самолет, летевший из Новосибирска в Нерюнгри Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Два дня погода играет плохую шутку с пассажирами рейсов на Нерюнгри. Сегодня, самолет А320, летевший из Новосибирска в Нерюнгри не смог приземлиться в пункте назначения. Шел сильный снег. Из-за плохих метеоусловий приземлиться было невозможно. После нескольких кругов, экипаж принял решение лететь в Иркутск.

- Действительно, борт рейсом «Новосибирск-Нерюнгри» совершил посадку в Иркутске, - рассказали «КП» в пресс-службе Международного аэропорта Иркутска. - Подобная ситуация у нас была вчера, когда самолету, вылетевшему из Иркутска в Нерюнгри пришлось вернуться обратно, также из-за плохих метеоусловий.

Как стало известно «КП», сейчас А320 все еще находится в аэропорту нашего города.

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ИСТОЧНИК KP.RU