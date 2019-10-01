Преступников, которые силой отбирали автомобили у владельцев, задержали в Черемхове

СЕГОДНЯ 06:11 2019-10-01T06:15:59+03:00

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В Черемхове поймали двух мужчин, которые всего за несколько дней угнали как минимум два автомобиля. Причем сделали это преступники не ночью, когда хозяева машин спали, а прямо средь бела дня, отобрав авто у владельцев с помощью силы. Все началось с того, что с заявлением в полицию обратился 43-летний житель Черемхова, который рассказал, что неизвестные избили его и забрав ключи, уехали на его автомобиле.

Прибывшие на место сыщики составили ориентировку на угонщиков и разослали ее всем нарядам города. И это дало результат. Преступники были задержаны по горячим следам. На допросе они дали признательные показания. Кроме того, выяснилось, что 26 сентября криминальная парочка, также с помощью силы отобрала и угнала машину у 33-летней жительницы Усолья-Сибирского. Якобы, чтобы просто покататься. Один из злоумышленников рассказал, что ранее уже был судим и освободился из тюрьмы в июле этого года.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Всех, кто пострадал от действий этих преступников, просим сообщить об этом в ближайший отдел отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU