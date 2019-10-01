Завершен сбор на лечение месячного мальчика из Усть-Илимска

СЕГОДНЯ 07:37 2019-10-01T07:37:16+03:00

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Врожденная косолапость тяжелой формы - диагноз тяжелый, но не окончательный. Месячный Миша Солондаев из Усть-Илимска еще сможет встать на ножки. Во многом благодаря неравнодушным сибирякам, которые откликнулись и отправили денег на его лечение в клинике Ярославля.

Итак, на лечение крохи требовалось около 153 тысяч, а собрали даже больше - 160 тысяч рублей. Теперь малышу предстоит поездка в Ярославль к травматологам-ортопедам, в больницу его положат уже в октябре.

Родители, воспитывающие четверых детей, сами не смогли бы осилить такую сумму денег. Так что они безмерно благодарны всем, кто откликнулся и помог. Сбор на лечение Миши на сайте Русфонда завершен.

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ИСТОЧНИК KP.RU