2019-10-01T07:53:33+03:00
Происшествия

Сибиряк с татуировкой "Саша" на правой руке пропал в Иркутской области

Он ушел из дома еще прошлым летом и не вернулся
Любовь АРБАТСКАЯ
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Сибиряк с татуировкой "Саша" на руке пропал в Иркутской области. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" - Байкал.Сибиряк с татуировкой "Саша" на руке пропал в Иркутской области. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" - Байкал.
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Поиски пропавших сибиряков в Иркутской области ведутся постоянно. Так, сейчас волонтеры ищут 56-летнего Александра Лунева из деревни Аранцахой, что в Усольском районе. Мужчина пропал еще в конце июля прошлого года: вышел из дома и не вернулся. С тех пор, увы, о нем ничего неизвестно.

Приметы Александра Лунева: рост 170-175 сантиметров, худощавый, с короткими рыжими волосами и голубыми глазами. Перед уходом одет был в серое трико и кофту.

Есть у мужчины и особая примета, на которую нужно обратить внимание - на запястье правой руки у него набита татуировка "Саша" - видимо, его имя.

Находиться пропавший может в любой точке Иркутской области, поэтому, если заметите подходящего под ориентировку человека, звоните в службу спасения или волонтерам поискового отряда "Лиза Алерт" - Байкал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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