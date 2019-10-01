Сибиряк с татуировкой "Саша" на правой руке пропал в Иркутской области
Поиски пропавших сибиряков в Иркутской области ведутся постоянно. Так, сейчас волонтеры ищут 56-летнего Александра Лунева из деревни Аранцахой, что в Усольском районе. Мужчина пропал еще в конце июля прошлого года: вышел из дома и не вернулся. С тех пор, увы, о нем ничего неизвестно.
Приметы Александра Лунева: рост 170-175 сантиметров, худощавый, с короткими рыжими волосами и голубыми глазами. Перед уходом одет был в серое трико и кофту.
Есть у мужчины и особая примета, на которую нужно обратить внимание - на запястье правой руки у него набита татуировка "Саша" - видимо, его имя.
Находиться пропавший может в любой точке Иркутской области, поэтому, если заметите подходящего под ориентировку человека, звоните в службу спасения или волонтерам поискового отряда "Лиза Алерт" - Байкал.
ИСТОЧНИК KP.RU