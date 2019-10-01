СЕГОДНЯ 08:41 2019-10-01T08:46:28+03:00

Вор украл 500 тысяч рублей из магазинов и кафе в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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31-летний иркутянин ответит перед судом за кражи из кафе и магазинов. Он промышлял воровством с марта. Сотрудники общепита приходили с утра на работу и видели, что кассы пустые. Сразу же звонили в полицию.

- Правоохранители выяснили, что вор действовал по ночам, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Шел на "дело" подготовленным. Отмычками и отвертками вскрывал окна, на которых не было защитных жалюзи, и забирался в торговые объекты. Очень быстро выгребал деньги и убегал. Системы видеонаблюдения и охранная сигнализация его не останавливали.

Он успел обокрасть 20 точек, в общей сумме поживился 500 тысячами рублей. Однако по камерам видеонаблюдения вора вскоре вычислили и в июне задержали. Оказалось, что мужчина уже был судим за торговлю наркотиками и кражу.

Расследование уголовного дела по статье "Кража" завершилось. Скоро мужчина предстанет перед судом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/735112" frameborder="0"></iframe> Видео ограбления магазинов и кафе в Иркутске, мужчина скоро предстанет перед судом.Видео: ГУ МВД по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU