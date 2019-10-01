2019-10-01T11:51:08+03:00
Происшествия

Ангарчанина, укравшего телефон у 11-летней школьницы, разыскивает полиция

Правоохранители составили фоторобот
Любовь АРБАТСКАЯ
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Ангарчанина, укравшего телефон у 11-летней школьницы, разыскивает полицияАнгарчанина, укравшего телефон у 11-летней школьницы, разыскивает полицияФото: ГУ МВД по Иркутской области
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- Телефон украли, - плакала 11-летняя школьница, придя домой после прогулки. - Какой-то незнакомый парень...

Дело было накануне вечером в микрорайоне 12А в Ангарске. Родители девочки, выслушав ребенка, тут же обратились в полицию. Все-таки есть надежда, что мобильник еще можно вернуть ребенку, а злоумышленника - наказать.

- Приметы подозреваемого: на вид 35-40 лет, европейский тип лица, среднее телосложение, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Всех, кто знает этого мужчину или видели его, просят обратиться в ближайшую дежурную часть.

Полицейские бросили все силы, чтобы найти грабителя. Составлен фоторобот, по которому можно его узнать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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