Ангарчанина, укравшего телефон у 11-летней школьницы, разыскивает полиция
- Телефон украли, - плакала 11-летняя школьница, придя домой после прогулки. - Какой-то незнакомый парень...
Дело было накануне вечером в микрорайоне 12А в Ангарске. Родители девочки, выслушав ребенка, тут же обратились в полицию. Все-таки есть надежда, что мобильник еще можно вернуть ребенку, а злоумышленника - наказать.
- Приметы подозреваемого: на вид 35-40 лет, европейский тип лица, среднее телосложение, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Всех, кто знает этого мужчину или видели его, просят обратиться в ближайшую дежурную часть.
Полицейские бросили все силы, чтобы найти грабителя. Составлен фоторобот, по которому можно его узнать.
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ИСТОЧНИК KP.RU