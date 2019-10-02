2019-10-02T04:28:58+03:00
Общество

В Топ-10 самых посещаемых святынь в России вошел Князе-Владимирский храм Иркутска

На первом месте - Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области
Мария КНЯЗЕВА
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В Топ-10 самых посещаемых святынь в России вошел Князе-Владимирский храм Иркутска. Фото: сайт храмаВ Топ-10 самых посещаемых святынь в России вошел Князе-Владимирский храм Иркутска. Фото: сайт храма
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Рейтинг популярности паломнических поездок по России составил накануне один из сайтов бронирования жилья для отдыха. В тройке самых часто посещаемых святынь оказались Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области, Валаамский монастырь в Республике Карелия и Троице-Сергиеву Лавру в Сергиевом Посаде.

Согласно мнению опрошенных на 4 и 5 месте разместились Успенский пещерный мужской монастырь в Бахчисарае и Псково-Печерский монастырь в Псковской области. Далее следуют

Белогорский монастырь под Кунгуром в Пермском крае, Новодевичий монастырь в Москве и Александро-Невская Лавра в Санкт-Петербурге.

На 9-ом месте рейтинга — Князе-Владимирский храм Иркутска. Последней в Топ-10 вошла Пустынь Феодосия Кавказского в Новороссийске.

Справка «КП»

Князе-Владимирский храм Иркутска освящен в 1895 году архиепископом Тихоном и преосвященным Никодимом. При храме были организованы трехклассная церковно-учительская семинария и двухклассная церковно-приходская школа, богодельня для бездомных. С 1903 по 1922 там располагался мужской монастырь. В 1928 году церковь была закрыта, в здании храма разместился кавалерийский полк НКВД, позднее детский дом, затем здание было передано Геологоуправлению. В 1997 году здание вернули Иркутской епархии. Сейчас в храме прошла большая часть реставрационных работ. На сегодняшний день является действующим. Его адрес ул. Каштаковская, 58.

ИСТОЧНИК KP.RU

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