СЕГОДНЯ 04:46 2019-10-02T04:46:31+03:00

Пускала в квартиру за деньги или алкоголь: наркопритон ликвидировали в Байкальске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С начала 2019 года в Иркутской области закрыли уже 21 притон

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На один наркопритон в Приангарье стало меньше. В Байкальске полицейские накануне пресекли деятельность 48-летней местной жительницы, которая несколько месяцев впускала в свою квартиру «гостей» для употребления наркотиков.

- Наркозависимые расплачивались с подозреваемой деньгами или алкоголем, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Стоит отметить, что женщина ранее была судима за сбыт наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация, либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Владелице наркопритона грозит до 4-х лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU