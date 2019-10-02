2019-10-02T04:46:31+03:00
Общество

Пускала в квартиру за деньги или алкоголь: наркопритон ликвидировали в Байкальске

С начала 2019 года в Иркутской области закрыли уже 21 притон
Мария КНЯЗЕВА
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Пускала в квартиру за деньги или алкоголь: наркопритон ликвидировали в БайкальскеПускала в квартиру за деньги или алкоголь: наркопритон ликвидировали в БайкальскеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На один наркопритон в Приангарье стало меньше. В Байкальске полицейские накануне пресекли деятельность 48-летней местной жительницы, которая несколько месяцев впускала в свою квартиру «гостей» для употребления наркотиков.

- Наркозависимые расплачивались с подозреваемой деньгами или алкоголем, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Стоит отметить, что женщина ранее была судима за сбыт наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация, либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Владелице наркопритона грозит до 4-х лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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