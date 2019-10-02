Сергей Сокол: Деньги на строительство школ должны выделяться без бюрократических проволочек

СЕГОДНЯ 06:29 2019-10-02T06:29:08+03:00

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Строительство социальных объектов должно вестись ускоренными темпами и быть своевременно обеспечено финансированием. Об этом заявил спикер Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол во время посещения площадки строящейся школы №1 в Хомутово Иркутского района на 725 мест.

Подрядчик рассказал, что темпы строительства вынуждено снижены из-за того, что вовремя не поступили средства, несмотря на то, что изменения в областной бюджет были одобрены депутатами Заксобрания еще на майской сессии.

- Необходимо прекращать такую практику, когда деньги до подрядчика доводятся уже после окончания строительного сезона, – подчеркнул Сергей Сокол. – Ситуацию в Хомутово, где необходимость в новой школе стоит особенно остро, депутаты держат на контроле, вопрос о финансировании объекта рассмотрим при формировании областного бюджета на следующий год.

Проект рассчитан до 2021 года, но подрядчик готов закончить раньше, чтобы дети могли пойти в новую школу уже в сентябре следующего года.

Тем временем в Хомутовской СОШ №1 в две смены учатся около 600 детей, хотя она рассчитана менее чем на 200 учащихся. После открытия новой школы старое здание планируется капитально отремонтировать и оборудовать под блок начальной школы.

Также в Иркутском районе назрела необходимость новой школы в микрорайоне Западном, острая потребность в школе и в поселке Березовый Марковского МО, что связано с тем, что за два года население района увеличилось на 13,5 тыс. жителей.

Кроме того, парламентарии посетили начальную школу в деревне Галки Оекского МО и детскую музыкальную школу в Хомутово.

Капитальный ремонт малокомплектной школы в селе Галки Иркутского района, 1927 года постройки, был проведен в прошлом году. Сегодня школу посещают 39 учеников. Как заметил Сергей Сокол, подход Иркутского района к сохранению системы малокомплектных школ должен стать примером для других территорий.

- Ремонт в этой школе был сделан на средства района. Это, конечно, большой плюс местной администрации, но и областные власти должны уделять таким малокомплектным школам пристальное внимание, – подчеркнул спикер.

На весь Иркутский район сегодня приходится и всего пять школ искусств. Обеспеченность услугами допобразования составляет 2,2%, по России этот показатель равен 12%.

- Считаю, что нужно поднимать этот вопрос на региональном уровне, закладывать средства в бюджете области на проектирование и строительство таких объектов, – отметил Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU