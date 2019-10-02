Электромобиль Tesla, стоимостью около 6 миллионов рублей, попал в ДТП в Иркутске

СЕГОДНЯ 06:59 2019-10-02T06:59:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Электромобиль американской компании Tesla, попал в ДТП на улице Советской, в Иркутске. Фотографии с места аварии машины, стоимость которой составляет около 6 миллионов рублей, появились ранним утром, 2 октября в популярном автомобильном паблике «ДТП 38RUS». По сообщениям очевидцев, Tesla столкнулась на перекрестке с автомобилем SsangYong. Кто виноват в этой аварии, сейчас выясняют инспекторы ГИБДД, которые уже прибыли на место аварии.

Некоторые подписчики тем временем, задаются вопросом, где же теперь владелец Tesla найдет детали для ремонта своего авто? К слову, в России электромобилей таких марок пока не очень много. По состоянию на март 2019 года, по всей стране зарегистрировано 211 Tesla Model S и 108 Tesla Model X.

КОНКРЕТНО

Сколько стоит Tesla

Цены на Tesla Model S в США начинаются от 70 тысяч долларов и доходят до 140 тысяч долларов. Самый дорогой вариант - Tesla Model S P100D с запасом хода в 507 километров, способный разгоняться до 100 км/ч за 2,7 секунды.

ИСТОЧНИК KP.RU