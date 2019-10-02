2019-10-02T06:59:56+03:00
Авто

Электромобиль Tesla, стоимостью около 6 миллионов рублей, попал в ДТП в Иркутске

Tesla попала в аварию на улице Совесткой
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Электромобиль Tesla, стоимостью около 6 миллионов рублей, попал в ДТП в Иркутске. Фото: "ДТП 38RUS".Электромобиль Tesla, стоимостью около 6 миллионов рублей, попал в ДТП в Иркутске. Фото: "ДТП 38RUS".
Изменить размер текста:

Электромобиль американской компании Tesla, попал в ДТП на улице Советской, в Иркутске. Фотографии с места аварии машины, стоимость которой составляет около 6 миллионов рублей, появились ранним утром, 2 октября в популярном автомобильном паблике «ДТП 38RUS». По сообщениям очевидцев, Tesla столкнулась на перекрестке с автомобилем SsangYong. Кто виноват в этой аварии, сейчас выясняют инспекторы ГИБДД, которые уже прибыли на место аварии.

Некоторые подписчики тем временем, задаются вопросом, где же теперь владелец Tesla найдет детали для ремонта своего авто? К слову, в России электромобилей таких марок пока не очень много. По состоянию на март 2019 года, по всей стране зарегистрировано 211 Tesla Model S и 108 Tesla Model X.

КОНКРЕТНО

Сколько стоит Tesla

Цены на Tesla Model S в США начинаются от 70 тысяч долларов и доходят до 140 тысяч долларов. Самый дорогой вариант - Tesla Model S P100D с запасом хода в 507 километров, способный разгоняться до 100 км/ч за 2,7 секунды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ангарчанка отсудила у управляющей компании 119 тысяч рублей за разбитую снегом Хонду
Чемпионат и первенство Сибири по плаванию пройдет в Иркутске с 8 по 11 октября
Жительница Байкальска устроила у себя на квартире наркопритон
Сибиряк убил жену за то, что она пошла в клуб тратить его деньги
Проектируем будущее вместе: архитектурный конкурс от Иркутской нефтяной компании
Сергей Сокол: Деньги на строительство школ должны выделяться без бюрократических проволочек
Ольга Бузова даст концерт в Иркутске
Пускала в квартиру за деньги или алкоголь: наркопритон ликвидировали в Байкальске
В Топ-10 самых посещаемых святынь в России вошел Князе-Владимирский храм Иркутска
Астрономический диктант напишут в Иркутске
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко: Иркутская область динамично развивается
Победа в каждый дом не просто слова, а действующая акция от Комсомольской правды, которая покорила жителей и гостей города Иркутска.
Ангарчанина, укравшего телефон у 11-летней школьницы, разыскивает полиция
Студентам и аспирантам ИГУ назначены стипендии Президента и Правительства РФ
Китаец убил и расчленил земляка, который задолжал ему деньги в Бурятии
Купи "Комсомолку", вырежи купоны и получи подарки от наших партнеров
Вор украл 500 тысяч рублей из магазинов и кафе в Иркутске
Сибиряк с татуировкой "Саша" на правой руке пропал в Иркутской области
Завершен сбор на лечение месячного мальчика из Усть-Илимска
Преступников, которые силой отбирали автомобили у владельцев, задержали в Черемхове
Вынужденную посадку в аэропорту Иркутска совершил самолет, летевший из Новосибирска в Нерюнгри
Книги в жизни: знаменитые снимки фотографа Жан-Марка Годэ выставят в Иркутске
На зимние юношеские Олимпийские игры 2020 поедут керлингисты из Иркутска