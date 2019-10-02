2019-10-02T07:13:58+03:00
Происшествия

Сибиряк убил жену за то, что она пошла в клуб тратить его деньги

Причем по дороге в заведение женщину ограбили, и это окончательно разозлило ее супруга
Любовь АРБАТСКАЯ
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Сибиряк убил жену за то, что она пошла в клуб с его деньгамиСибиряк убил жену за то, что она пошла в клуб с его деньгамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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- Сначала заработай, потом трать! - кричал житель Бурятии на свою супругу.

Мужчина был в ярости, узнав, что вторая половинка без спроса взяла его деньги и пошла кутить в ночной клуб. Ну да ладно, погуляла бы, он бы покричал, да и простил - кто знает? Но еще больше сибиряк обозлился на то, что жена даже не потратила эти деньги на себя. По пути в заведение ее кто-то ограбил.

- Отдали кровно заработанное не пойми кому, да о чем ты думала вообще! - супруг распалялся все больше.

Дошло до того, что он ударил жену. Но пощечиной ссора не окончилась. Бил неистово, кулаками по голове и телу, а потом повалил и стал пинать. Успокоился лишь тогда, когда супруга перестала сопротивляться и плакать. И вообще подавать признаки жизни.

Конечно, очень скоро мужчину задержали. Только вот сознаваться он никак не хотел. Заявил, что его возлюбленная погибла от рук грабителя, а сам он страшно горюет. Но в суде ему не поверили - доказательства говорили об обратном.

- Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, - рассказали в прокуратуре Бурятии. - Ему дали 9 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Аппеляции ничего не изменили, приговор вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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