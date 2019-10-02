Жительница Байкальска устроила у себя на квартире наркопритон

СЕГОДНЯ 07:25 2019-10-02T07:25:39+03:00

Она несколько месяцев предоставляла свое жилье для наркоманов

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Сама 48-летняя жительница Байкальска была уже судима за сбыт наркотиков. Но не отказалась от преступного бизнеса, просто нашла себе еще один источник дохода. Она создала наркопритон - взялась предоставлять кров тем, кто хочет употребить запрещенные вещества.

- За пользование услугами наркопритона посетители расплачивались с ней алкогольными напитками или деньгами, - со ссылкой на ГУ МВД по Иркутской области сообщает сайт "Байкал24".

Соответственно, в комнатах было обнаружено все необходимое для употребления наркотических средств.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье за организацию, либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств. Наказание за это предполагает срок до четырех лет колонии. Полиция сообщает, что с начала 2019 года в Иркутской области закрыт уже 21 наркопритон.

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ИСТОЧНИК KP.RU