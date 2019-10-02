2019-10-02T08:07:36+03:00
Спорт

Чемпионат и первенство Сибири по плаванию пройдет в Иркутске с 8 по 11 октября

На соревнования приедут около 500 спортсменов со всех регионов СФО
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Чемпионат и первенство Сибири по плаванию пройдет в Иркутске с 8 по 11 октября.Чемпионат и первенство Сибири по плаванию пройдет в Иркутске с 8 по 11 октября.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Соревнования по плаванию три дня, с 8 по 11 октября, будут идти в Иркутске. Лучшие в Сибири будут определяться на чемпионате и первенстве СФО. Об этом, со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области сообщили в ИА "Байкал24".

- Наша команда на соревнованиях станет одной из самых многочисленных. В ее состав входит 80 пловцов из Иркутска, Ангарска, Братска, Усть-Илимска и других муниципальных образований области, - отметил министр спорта Приангарья Илья Резник.

Конкуренция на этих стартах ожидается очень высокой. В соревнованиях примут участие лучшие пловцы страны, в то числе члены сборной. Поклонники этого вида спорта смогут проследить за заплывами Арины Сурковой, Софьи Лобовой, Александра Палатова, Мартина Малютина, участниками летнего ЧМ по плаванию 2019 года. Кстати, победители первенства СФО отправятся на чемпионат России в Казань, который пройдет с 5 по 10 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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