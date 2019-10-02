Ангарчанка отсудила у управляющей компании 119 тысяч рублей за разбитую снегом Хонду

СЕГОДНЯ 08:14 2019-10-02T08:14:37+03:00

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Выйдя в один из зимних дней во двор одного из многоквартирных домов 271 квартала, жительница Ангарска, увидела, что ее автомобиль Хонда Цивик разбит. Оказалось, что лобовое стекло, капот, крышу и крыло машины серьезно повредил снег, упавший с крыши. Женщина сразу обратилась в управляющую компанию, чтобы ей возместили ущерб, однако деньги ей так никто и не выплатил.

Тогда женщине пришлось идти в суд. Она предоставила все документы и заключения эксперта-техника, который подчитал, какая сумма потребуется на ремонт Хонды. Но, даже после этого, компания не стала выплачивать ущерб, посчитав, что размер ущерба завышенный. Тогда была назначена судебная экспертиза, согласно заключению которой стоимость восстановительного ремонта составила 119 тысяч рублей.

- Эта сумма уже взыскана с управляющей компании в пользу владелицы Хонды, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.

ИСТОЧНИК KP.RU