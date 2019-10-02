Больше 70 тысяч рублей исчезло со счетов сибирячек после звонков "сотрудников банка"

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-02T11:32:21+03:00

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"Никогда и никому не сообщайте данные банковских карт. Сотрудники банков никогда не звонят клиенту, чтобы сообщить о попытке кражи с карты и не просят коды из банковских СМС."

Примерно так заканчиваются все сообщения полиции Иркутской области об очередных средствах, незаконно списанных со счетов жителей региона. Но убедить людей в том, что все эти данные запрашивают только мошенники, доверять им не только не имеет никакого смысла, но и опасно, почему-то не выходит. Доводы телефонного мошенника, который уверяет - финансы в опасности - они слышат лучше. И раз за разом попадаются на крючок. Так, с жалобами на списание денежных средств после разговора с "сотрудником банка" обратились к силовикам две жительницы Усолья-Сибирского.

-По словам одной из них, 38-летнего хореографа, она ответила на звонок, предупреждающий о попытке списать средства с кредитной карты через Интернет украсть деньги, - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области. -Убедило потерпевшую то, что к ней обратились по имени и отчеству. У женщины со счета исчезли 55 тысяч рублей. У другой горожанки, 35 лет, с ее карты пропала 21 тысяча рублей.

В обоих случаях это произошло после "результативного общения" с якобы сотрудником банка, которому женщины послушно продиктовали все - номер карты, цифры с оборотной стороны, а потом код из банковского СМС. Этого вполне достаточно, чтобы списать со счета все средства.

Заведено уголовное дело, идет следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU