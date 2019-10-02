2019-10-02T11:32:21+03:00
Происшествия

Больше 70 тысяч рублей исчезло со счетов сибирячек после звонков "сотрудников банка"

Сколько бы ни предупреждала полиция, жители Иркутской области все равно диктуют мошенникам данные банковских карт
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
Больше 70 тысяч рублей исчезло со счетов сибирячек после звонков "сотрудников банка".Больше 70 тысяч рублей исчезло со счетов сибирячек после звонков "сотрудников банка".Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

"Никогда и никому не сообщайте данные банковских карт. Сотрудники банков никогда не звонят клиенту, чтобы сообщить о попытке кражи с карты и не просят коды из банковских СМС."

Примерно так заканчиваются все сообщения полиции Иркутской области об очередных средствах, незаконно списанных со счетов жителей региона. Но убедить людей в том, что все эти данные запрашивают только мошенники, доверять им не только не имеет никакого смысла, но и опасно, почему-то не выходит. Доводы телефонного мошенника, который уверяет - финансы в опасности - они слышат лучше. И раз за разом попадаются на крючок. Так, с жалобами на списание денежных средств после разговора с "сотрудником банка" обратились к силовикам две жительницы Усолья-Сибирского.

-По словам одной из них, 38-летнего хореографа, она ответила на звонок, предупреждающий о попытке списать средства с кредитной карты через Интернет украсть деньги, - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области. -Убедило потерпевшую то, что к ней обратились по имени и отчеству. У женщины со счета исчезли 55 тысяч рублей. У другой горожанки, 35 лет, с ее карты пропала 21 тысяча рублей.

В обоих случаях это произошло после "результативного общения" с якобы сотрудником банка, которому женщины послушно продиктовали все - номер карты, цифры с оборотной стороны, а потом код из банковского СМС. Этого вполне достаточно, чтобы списать со счета все средства.

Заведено уголовное дело, идет следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На двух улицах Иркутска в ближайшее время перекроют движение
Губернатор Сергей Левченко принял участие в акции по высадке деревьев
Ангарчанка отсудила у управляющей компании 119 тысяч рублей за разбитую снегом Хонду
Чемпионат и первенство Сибири по плаванию пройдет в Иркутске с 8 по 11 октября
Жительница Байкальска устроила у себя на квартире наркопритон
Сибиряк убил жену за то, что она пошла в клуб тратить его деньги
Электромобиль Tesla, стоимостью около 6 миллионов рублей, попал в ДТП в Иркутске
Проектируем будущее вместе: архитектурный конкурс от Иркутской нефтяной компании
Сергей Сокол: Деньги на строительство школ должны выделяться без бюрократических проволочек
Ольга Бузова даст концерт в Иркутске
Пускала в квартиру за деньги или алкоголь: наркопритон ликвидировали в Байкальске
В Топ-10 самых посещаемых святынь в России вошел Князе-Владимирский храм Иркутска
Астрономический диктант напишут в Иркутске
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко: Иркутская область динамично развивается
Победа в каждый дом не просто слова, а действующая акция от Комсомольской правды, которая покорила жителей и гостей города Иркутска.
Ангарчанина, укравшего телефон у 11-летней школьницы, разыскивает полиция
Студентам и аспирантам ИГУ назначены стипендии Президента и Правительства РФ
Китаец убил и расчленил земляка, который задолжал ему деньги в Бурятии
Купи "Комсомолку", вырежи купоны и получи подарки от наших партнеров
Вор украл 500 тысяч рублей из магазинов и кафе в Иркутске
Сибиряк с татуировкой "Саша" на правой руке пропал в Иркутской области
Завершен сбор на лечение месячного мальчика из Усть-Илимска
Преступников, которые силой отбирали автомобили у владельцев, задержали в Черемхове
Вынужденную посадку в аэропорту Иркутска совершил самолет, летевший из Новосибирска в Нерюнгри
Книги в жизни: знаменитые снимки фотографа Жан-Марка Годэ выставят в Иркутске
На зимние юношеские Олимпийские игры 2020 поедут керлингисты из Иркутска