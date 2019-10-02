2019-10-02T12:42:33+03:00
Общество

На двух улицах Иркутска в ближайшее время перекроют движение

Это связано с проведением аварийных работ на теплосетях
Анна ПОПОВА
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На двух улицах Иркутска в ближайшее время перекроют движениеНа двух улицах Иркутска в ближайшее время перекроют движениеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Если у вас есть автомобиль, то обязательно обратите внимание на следующую информацию! В ближайшие несколько дней в Иркутске перекроют движение на двух оживленных улицах. Так с 21:00 3 октября по 8:00 4 октября проезд для машин будет закрыт на улице Горького на участке от Марата до Ленина.

- Ограничение связано с проведением аварийных ремонтных работ на участке тепловых сетей, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Также с 3 октября запрещающие знаки появятся и еще на одной улице областного центра. В этот день рабочие перекроют движение автомобилей по улице Лермонтова в районе дома номер 24. Это также будет связано с аварийным ремонтом теплосетей. Он продолжится до 7 октября - в этот день автомобилисты уже смогут свободно проехать по дороге. Настоятельно рекомендуем вам заранее планировать маршрут, чтобы не пришлось искать пути объезда перекрытых участков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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