Иркутский футбольный клуб "Зенит" потерпел 8 поражение подряд

СЕГОДНЯ 13:34 2019-10-02T13:36:08+03:00

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Накануне в Южно-Сахалинске завершился очередной матч "Олимп Первенства России по футболу среди команд ПФЛ" между местным "Сахалином" и иркутским "Зенитом". В нем со счетом 2:0 победили хозяева поля, которые сейчас находятся на 3 месте в турнирной таблице, уступая только "Иртышу" и "Чите", и имея в активе 5 победы, 2 ничьих и 3 поражения.

- Первый гол в матче был забит уже на 8 минуте - его забил Владислав Аксютенко, - сообщается на официальном сайте ПФЛ. - Команды ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу хозяев поля. Следующий мяч оказался в воротах иркутской команды на 84 минуте - отличился Илья Изотов.

Что касается иркутского "Зенита", то на сегодняшний день он находится на последнем, 6 месте в турнирной таблице, одержав всего лишь 1 победу и потерпев 9 поражений. Проигрыш в Южно-Сахалинске стал для нашей команды восьмым подряд. Следующий матч Зенитовцы проведут дома. 10 октября иркутяне сыграют на стадионе "Зенит" с тем же "Сахалином".

ИСТОЧНИК KP.RU