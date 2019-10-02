2019-10-02T13:44:45+03:00
Происшествия

В Братске водитель погиб, врезавшись в многоэтажку

Сейчас устанавливается, был ли он пьян
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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В Братске водитель погиб, врезавшись в многоэтажку. Фото: группа Вконтакте "ДТП 38"В Братске водитель погиб, врезавшись в многоэтажку. Фото: группа Вконтакте "ДТП 38"
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Жители многоэтажного дома в Братске проснулись ночью от громкого шума. Его причиной стал автомобиль врезавшийся в дом. Удар был такой силы, что у машины смяло перед и разбилось лобовое стекло. На месте аварии работали сотрудники ДПС, скорой помощи и пожарной охраны.

-Ночью 2 октября водитель автомобиля "Тойота Королла" 63 лет не справившись с управлением, врезался в многоэтажный дом, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. - От полученных травм он скончался на месте. С ним в машине находились 32-летний мужчина и женщина 34-лет. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В паблике ДТП 38RUS Иркутск, очевидцы сообщили, что водитель пытался скрыться от инспекторов ДПС. Детали происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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