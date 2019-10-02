Сибирская Мария Шарапова: иркутская теннисистка Ангелина Линникова выиграла международный турнир в Азербайджане

СЕГОДНЯ 14:04 2019-10-02T14:04:13+03:00

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Возможно, будущая звезда тенниса подрастает в Иркутске! Наша теннисистка Ангелина Линникова выиграла золото в парном международном юниорском турнире серии ITF «Autumn Cup». Соревнования, в которых участвовали более 100 спортсменов со всего мира, проходили с 17 по 22 сентября в Баку.

- Ангелина вышла на корт в паре с канадкой венгерского происхождения Эрикой Вэйл, - уточнили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. В полуфинале сибирячка с Эрикой выиграли у соперников из России в двух сетах – со счетом 6:1, 6:1. Затем в напряженной борьбе за золото они победили россиянку Валерию Монко и Дарью Зубшоскую из Украины в двух сетах со счетом – 7:6, 7:5.

Добавим, что это не первая серьезная победа Ангелины Линниковой. Ранее она выигрывала золото на всероссийских и международных соревнованиях. Что касается одиночного разряда на турнире в Азербайджане, в котором за медали боролись 25 теннисистов, то здесь Ангелина сумела добраться до полуфинала, где уступила Юлии Трифоновой со счетом 2:6, 3:6.

ИСТОЧНИК KP.RU