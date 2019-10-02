Зарезал во время ссоры в кафе: жителя Нижнеилимского района осудили за убийство 21-летнего парня

СЕГОДНЯ 14:52 2019-10-02T14:52:28+03:00

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Трагедией закончились посиделки с друзьями в кафе для 21-летнего жителя Железногорск-Илимского. В ночь на 24 февраля этого года, парень, отдыхая в заведении, поругался с 22-летним старым знакомым из другой компании. Во время ссоры, тот, вместо того, чтобы уладить конфликт на словах, схватил нож и несколько раз ударил им оппонента в грудь.

С тяжелыми травмами пострадавшего доставили в местную больницу, где врачи несколько часов боролись за его жизнь. Но спасти парня не удалось, он умер в реанимации. Преступника задержать труда не составило, так как убийство было совершено прямо под камерами видеонаблюдения. Следствие длилось более полугода. На днях обвиняемому по статье «Убийство» местному жителю был вынесен приговор суда.

- Его отправили за решетку на 12 лет, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU