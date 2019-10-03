2019-10-03T06:28:48+03:00
Происшествия

Сибиряк убил зятя за то, что тот избивал свою жену

Нападавшего задержали и будут судить
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Сибиряк убил зятя за то, что тот избивал свою жену.Сибиряк убил зятя за то, что тот избивал свою жену.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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"Будешь еще бить ее - я тебя зарежу!" - скорее всего, так начинались разбирательства двух мужчин -родственников после жалоб женщины, которую регулярно колошматил супруг. Закончились они смертью для одного и, почти наверняка, сроком в колонии для другого.

- По версии следствия, днем 29 сентября мужчина, находясь во дворе жилых домов на проспекте Ленина в Братска, ударил своего родственника ножом, - сухо описывают события в СУ СК РФ по Иркутской области.

Одно ножевое ранение оказалось смертельным. В результате 37-летний мужчина, приходящийся нападавшему зятем, умер в больнице от потери крови. Подозреваемого в убийстве полиция задержала практически сразу.

Сейчас обвиняемый арестован, идет следствие. Следователям СКР он объяснил свой удар ножом примерно так - хотел припугнуть супруга своей сестры за то, что он часто избивал ее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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